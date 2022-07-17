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В Украине планируют сажать в тюрьму за рекламу наркотиков

Фото: в Украине планируют сажать в тюрьму за рекламу наркотиков (mvs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине намерены ввести ограничение или лишение свободы за рекламу наркотических веществ. В Раду внесен соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Отмечается, что в Уголовном кодексе Украины пока не предусмотрена ответственность за рекламу наркотических веществ. Поэтому этот вопрос надо урегулировать на уровне закона.

В законопроекте отмечается, что Уголовный кодекс необходимо дополнить новой статьей 315, которая будет предусматривать криминальную ответственность за размещение на территориях, домах и сооружениях рекламы наркотиков или веб-сайтов, веб-страниц, которые занимаются продажей запрещенных веществ.

При этом документом предлагается ввести наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве задержали иностранца, который организовал поставки и сбыт наркотиков в столице. Правоохранители изъяли у мужчины партию кокаина на 11 млн гривен.

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