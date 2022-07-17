В Україні планують саджати у в'язницю за рекламу наркотиків

В Україні мають намір запровадити обмеження або позбавлення волі за рекламу наркотичних речовин. У Раду внесено відповідний законопроект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до законопроекта.
Відзначається, що в Кримінальному кодексі України поки не передбачена відповідальність за рекламу наркотичних речовин. Тому це питання треба врегулювати на рівні закону.
У законопроекті наголошується, що Кримінальний кодекс необхідно доповнити новою статтею 315, яка передбачатиме кримінальну відповідальність за розміщення на територіях, будинках і спорудах реклами наркотиків або веб-сайтів, веб-сторінок, які займаються продажем заборонених речовин.
При цьому документом пропонується ввести покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі строком від двох до п'яти років.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві затримали іноземця, який організував постачання та збут наркотиків у столиці. Правоохоронці вилучили у чоловіка партію кокаїну на 11 млн гривень.
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