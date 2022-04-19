В Украине планируют разрешить использование спутниковых терминалов Starlink всем желающим

"После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур", - отметили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, массовое использование спутникового интернета Starlink может частично влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, пока ограничено.

Сейчас распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) дало возможность использовать оборудования для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизни тысяч украинцев.

Напомним, Украине передали 5 тысяч станций спутникового интернета StarLink. Правительство США помогает компании Илона Маска SpaceX финансировать и поставлять в Украину тысячи спутниковых интернет-терминалов Starlink, которые помогают обеспечивать коммуникационную инфраструктуру страны во время войны.