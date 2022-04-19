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В Україні планують дозволити використання супутникових терміналів Starlink усім охочим

Фото: використання терміналів Starlink дозволять усім охочим (starlink.com)
Автор: Олександр Білоус

В Україні планують зняти обмеження на використання терміналів супутникового інтернету Starlink. Для цього потрібно провести розрахунки та низку досліджень, які завершаться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink, вони можуть бути допущені до масового використання. Усі громадяни й бізнес дістануть можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур", - зазначили в прес-службі.

Як зазначається в повідомленні, масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. Тому використання терміналів для доступу в мережу від компанії SpaceX споживачами, окрім об’єктів критичної інфраструктури, наразі обмежене.

Зараз Розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) дало можливість використовувати обладнання для доступу до супутникового інтернету на об’єктах критичної інфраструктури, від яких залежить нормальне функціонування держави та життя тисяч українців.

Нагадаємо, Україні передали 5 тисяч станцій супутникового інтернету StarLink. Уряд США допомагає компанії Ілона Маска SpaceX фінансувати та поставляти в Україну тисячі супутникових інтернет-терміналів Starlink, які допомагають забезпечувати комунікаційну інфраструктуру країни під час війни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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