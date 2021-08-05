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В Украине планируют продлить запрет на ввоз книг девяти российских издательств

Автор: Артур Родивилов

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио) намерен инициировать продление действующих ограничительных мер в отношении девяти российских издательств. Санкции истекают в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Согласно сообщению, речь идет об издательствах "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече".

Отмечается, что по состоянию на август 2021, в Перечень внесены 264 произведений 171 автора, выпущенных в свет 64 издателями.

Поскольку после применения санкций эти издательства продолжают продуцировать издание антиукраинского содержания, Госкомтелерадио намерен инициировать продление санкций, срок действия которых истекает в марте 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в 2018 году Госкомтелерадио предложило применять экономические и другие санкции в отношении российских издательств, которые систематически производят издания антиукраинского содержания.

В январе 2021 в Украину запретили ввоз 18 книг из РФ. За три года в Украине выдали разрешения на ввоз 31 тысячи издательской продукции

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