RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні планують продовжити заборону на ввезення книг дев'яти російських видавництв

Автор: Артур Родивилов

Державний комітет України з телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) має намір ініціювати продовження діючих обмежувальних заходів щодо дев'яти російських видавництв. Санкції закінчуються в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

Згідно з повідомленням, мова йде про видавництва "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече".

Зазначається, що станом на серпень 2021, до переліку внесено 264 творів 171 автора, випущених у світ 64 видавцями.

Оскільки після застосування санкцій ці видавництва продовжують продукувати видання антиукраїнського змісту, Держкомтелерадіо має намір ініціювати продовження санкцій, термін дії яких закінчується в березні 2022 року", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Нагадаємо, у 2018 році Держкомтелерадіо запропонувало застосовувати економічні та інші санкції щодо російських видавництв, які систематично виробляють видання антиукраїнського змісту.

У січні 2021 в Україну заборонили ввезення 18 книг з РФ. За три роки в Україні видали дозволи на ввезення 31 тисячі видавничої продукції

Читайте РБК-Україна в Google News
СанкціїРНБО