Госкомтелерадио предлагает штрафовать российские издательства

Составлен перечень российских издательств, которые выпускают антиукраинскую литературу

Госкомтелерадио предлагает применять экономические и другие санкции в отношении российских издательств, которые систематически производят издания антиукраинского содержания. Об этом сказал первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, соответствующий проект распоряжения Кабинета Министров внесен на рассмотрение правительства. Как отметил Червак, за последние три года Госкомтелерадио составил перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

"По состоянию на 15 августа в перечень внесены 192 издания, выпущенных 35 российскими издательствами", - отметили в Госкомтелерадио.

Относительно санкций, то они затронут российские издательства, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает заметное место и носит систематический характер.

"Эти издатели сознательно заключают договоры с "создателями" текстов, которые направлены на разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандирующих насилие и совершение террористических актов против Украины. Такая "литература" является частью гибридной войны, которую ведет против Украины Россия. И ей надо давать достойный отпор", - подчеркнул Червак.

В случае принятия этого распоряжения в Украине произойдет значительное сокращение импорта российской издательской продукции. Также предполагается вынесение вопроса применения определенных юридических лиц персональных специальных экономических и других санкций на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 8 августа 2018 года в Государственном комитете телевидения и радиовещания сообщили, что на территорию Украины запретили ввозить из Российской Федерации учебник "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" и книгу "Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем". В частности, в учебнике по английскому в одном из упражнений отмечалось, что Киев был столицей России.

Ранее, 10 июля 2018 года, Госкомтелерадио отобрал 12 российских издательств, против которых инициирует применение санкций.