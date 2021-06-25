В Украине планируют построить технопарк для иностранных студентов. Вход будет свободным

"В Украине планируют построить технопарк, вход в который будет абсолютно свободным для всех жителей нашего государства, для иностранных студентов", - указано в сообщении.

Парламентарий подчеркнул, что государство должно гарантировать доступ к качественному образованию.

"Наша задача сегодня - выработать ту карту, которую мы потом будем вместе с вами реализовывать", - добавил нардеп.

Отметим, технопарк - это имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилые поселки, охрана.