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В Україні планують побудувати технопарк для іноземних студентів. Вхід буде вільним

Автор: Юлія Струк

Заступник голови комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин заявив, що в Україні планують побудувати технопарк для іноземних студентів. Вхід буде вільним для усіх українців.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"В Україні планують побудувати технопарк, вхід в який буде абсолютно вільним для всіх мешканців нашої держави, для іноземних студентів", - вказано у повідомленні.

Парламентар підкреслив, що держава має гарантувати доступ до якісної освіти.

"Наше завдання сьогодні - напрацювати ту карту, яку ми потім будемо спільно з вами реалізовувати", - додав нардеп.

Відзначимо, технопарк - це майновий комплекс, у якому об'єднані науково-дослідні інститути, об'єкти індустрії, ділові центри, виставкові майданчики, навчальні заклади, а також обслуговуючі об'єкти: засоби транспорту, під'їзні шляхи, житлові селища, охорона.

Нагадаємо, у 2017 році у Кабінеті міністрів анонсували, що Україна може створити технопарк за прикладом турецького. Тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслював необхідність поєднання науки з реальним сектором економіки.

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