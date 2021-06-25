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В Украине планируют построить технопарк для иностранных студентов. Вход будет свободным

Новина українською →
Украина, Пятница 25 июня 2021 13:37
В Украине планируют построить технопарк для иностранных студентов. Вход будет свободным Фото: замглавы образовательного комитета Сергей Колебошин (facebook.com sergey koleboshyn)
Автор: Юлия Струк

Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин заявил, что в Украине планируют построить технопарк для иностранных студентов. Вход будет свободным для всех украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"В Украине планируют построить технопарк, вход в который будет абсолютно свободным для всех жителей нашего государства, для иностранных студентов", - указано в сообщении.

Парламентарий подчеркнул, что государство должно гарантировать доступ к качественному образованию.

"Наша задача сегодня - выработать ту карту, которую мы потом будем вместе с вами реализовывать", - добавил нардеп.

Отметим, технопарк - это имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилые поселки, охрана.

Напомним, в 2017 году в Кабинете министров анонсировали, что Украина может создать технопарк по примеру турецкого. Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман подчеркивал необходимость сочетания науки с реальным сектором экономики.

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