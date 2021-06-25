Заступник голови комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин заявив, що в Україні планують побудувати технопарк для іноземних студентів. Вхід буде вільним для усіх українців.

"В Україні планують побудувати технопарк, вхід в який буде абсолютно вільним для всіх мешканців нашої держави, для іноземних студентів", - вказано у повідомленні.

Парламентар підкреслив, що держава має гарантувати доступ до якісної освіти.

"Наше завдання сьогодні - напрацювати ту карту, яку ми потім будемо спільно з вами реалізовувати", - додав нардеп.

Відзначимо, технопарк - це майновий комплекс, у якому об'єднані науково-дослідні інститути, об'єкти індустрії, ділові центри, виставкові майданчики, навчальні заклади, а також обслуговуючі об'єкти: засоби транспорту, під'їзні шляхи, житлові селища, охорона.