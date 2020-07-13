В Украине планируют поставить регионам лекарства на 4,2 млрд гривен

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что до конца текущего года в региональные медицинские учреждения будут поставлять лекарства на общую сумму 4,2 млрд гривен. Поставки в региональные больницы будут осуществляться за бюджет 2018-2019 годов.

Об этом Светлана Шаталова заявила во время онлайн-брифинга.

По ее словам, из общей суммы в Минздрав в конце прошлого месяца поступило лекарств на 700 млн гривен. Сейчас их планируют распределить между регионами. Она добавила, что на сегодня в большинстве программ централизованных закупок наблюдается стабильная ситуация.

"Уровень обеспеченности лекарств относительно имеющихся остатков в регионах составляет около 75-85% по разным программам",- заявила Шаталова

Также в ведомстве рассматривают ситуацию относительно некоторых поставок по направлениям туберкулеза, антиретровирусной терапии и иммуносупрессии в предыдущих годах. По словам Шаталовой, некоторые обращения международных поставщиков не обрабатывались на протяжении долгого времени.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили о разблокировании системы закупок.

Добавим, Комитет по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом дал заключение по законопроекту об удешевлении лекарств и медицинских изделий для населения.