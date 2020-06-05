В Украине планируют первую в истории сельскохозяйственную перепись

В Украине намерены провести первую в истории страны сельскохозяйственную перепись. Планируют узнать численность животных, а также виды культур, которые выращивают в домохозяйствах.

Об этом во время встречи с журналистами сказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер.

Вернер напомнил, что в Украине еще ни разу не было сельскохозяйственной переписи.

"У нас была в 2001 году Всеукраинская перепись, в ходе которой мы установили точное количество населения и его характеристики. К сожалению, в сельском хозяйстве мы не имеем такой информации", - сказал он.

По его словам, цель такой переписи - построение грамотной государственной политики в сельском хозяйстве. При этом речь идет исключительно о домохозяйствах.

"Нам нужно знать, сколько у нас коров, каких животных держат люди, какие культуры выращивают. Как узнать весь это потенциал в сельском хозяйстве? Эта перепись делается, как и Всеукраинская перепись, для принятия обоснованных решений, чтобы было понятно, куда нужно вкладывать деньги, что нужно дотировать, а что нет, что развивается хорошо и без дотаций", - сказал глава Госстата.

Напомним, ранее в Кабмине заявляли, что из-за вспышки коронавируса Всеукраинская перепись населения вряд ли пройдет даже в 2021 году.

Отметим, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова в интервью РБК-Украина заявила, что перепись населения является необходимым диагнозом обществу.