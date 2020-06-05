В Україні планують першу в історії сільськогосподарський перепис

В Україні мають намір провести перший в історії країни сільськогосподарський перепис. Планують з'ясувати чисельність тварин, а також види культур, які вирощують в домогосподарствах.

Про це під час зустрічі з журналістами сказав голова Державної служби статистики Ігор Вернер.

Вернер нагадав, що в Україні ще жодного разу не було сільськогосподарського перепису.

"У нас був у 2001 році Всеукраїнський перепис, в ході якої ми встановили точну кількість населення і його характеристики. На жаль, в сільському господарстві ми не маємо такої інформації", - сказав він.

За його словами, мета такої перепису - побудова грамотної державної політики в сільському господарстві. При цьому мова йде виключно про домогосподарства.

"Нам потрібно знати, скільки у нас корів, яких тварин тримають люди, які вирощують культури. Як дізнатися весь цей потенціал в сільському господарстві? Цей перепис робиться, як і Всеукраїнський перепис, для прийняття обґрунтованих рішень, щоб було зрозуміло, куди треба вкладати гроші, що потрібно дотувати, а що ні, що розвивається добре і без дотацій", - сказав голова Держстату.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заявляли, що через спалах коронавірусу Всеукраїнський перепис населення навряд чи пройде навіть у 2021 році.

Відзначимо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що перепис населення є необхідним діагнозом суспільству.