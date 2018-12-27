В Украине планируют обустроить все парковки электрозарядками до 2030

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Пока же в ДБН планируется прописать не менее 5% машиномест с электрозарядками на всех парковках

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе заявил, что до 2030 года все 100% машиномест на автостоянках планируют оснастить электрозарядками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По его словам, сейчас в разработанных изменениях в государственных строительных нормах планируется норма об обязательном обустройстве электрическими зарядными устройствами не менее 5% машиномест в общественных гаражах и автостоянках.

"В последующие годы количество электрооборудования возрастет в разы. И во всем мире, и в Украине тоже. Поэтому сейчас мы уже прописали в изменениях ГСН по автостоянкам норму обязательного установления электрозарядок. Сейчас планируем предусмотреть оборудование электрозарядными приборами не менее 5% машиномест на всех парковках, с постепенным увеличением этой нормы. Наша идея - чтобы до 2030 года все 100% машиномест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками", - сказал замминистра.

Напомним, Израиль планирует запретить все автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями и полностью убрать налоги на электромобили до 2030 года.

РБК-Украина ранее писало, что в Украине за семь месяцев этого года спрос на автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос на 64%.

Добавим, по данным Министерства инфраструктуры Украины, обнародованным 13 июля 2018 года, в Украине за первое полугодие 2018 года купили 3,5 тыс. электромобилей.