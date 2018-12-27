В Україні планують облаштувати усі парковки електрозарядками до 2030

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Наразі ж у ДБН планується прописати не менше 5% машиномісць з електрозарядками на всіх парковках

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе заявив, що до 2030 року усі 100% машиномісць на автостоянках планують оснастити електрозарядками. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінрегіону.

За його словами, наразі у розроблених змінах до державних будівельних норм планується норма щодо обов’язкового облаштування електричними зарядними пристроями не менше 5% машиномісць у громадських гаражах та автостоянках.

"У наступні роки кількість електромашин зросте в рази. І в усьому світі, і в Україні теж. Тому зараз ми вже прописали у змінах до ДБН щодо автостоянок норму обов’язкового встановлення електрозарядок. Зараз плануємо передбачити обладнання електрозарядними приладами не менше 5% машиномісць на всіх парковках, з поступовим збільшенням цієї норми. Наша ідея - щоб до 2030 року всі 100% машиномісць на автостоянках вже були оснащені електрозарядками", - сказав замміністра.

Нагадаємо, Ізраїль планує заборонити всі автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами і повністю прибрати податки на електромобілі до 2030 року.

РБК-Україна раніше писало, що в Україні за сім місяців цього року попит на автомобілі, що працюють виключно на електротязі, виріс на 64%.

Додамо, за даними Міністерства інфраструктури України, оприлюдненими 13 липня 2018 року, в Україні за перше півріччя 2018 року купили 3,5 тис. електромобілів.