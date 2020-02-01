Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

До конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17690 гривен

В Украине за год дважды повысят максимальную пенсию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Сообщается, что до конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17690 гривен (709,88 долларов).

Там написали, что размер максимальной пенсии будут повышать в три этапа:

с 01.01.2020 она составит 16380 грн (657,31 доллар);

с 01.07.2020 - 17120 грн (687,01 доллар);

с 01.12.2020 - 17690 грн (709,88 долларов).

Друзі, ділимось інфографікою, в якій показано, коли та на скільки саме зміниться максимальний розмір пенсії: з 01.01.2020 = 16380 грн з 01.07.2020 = 17120 грн з 01.12.2020 = 17690 грн #МінСоц Опубліковано Міністерство соціальної політики України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Напомним, Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года.

Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 года одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146,8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.