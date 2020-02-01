Фото: національна валюта (РБК-Україна)

До кінця 2020 року максимальний розмір пенсії в Україні складе 17690 гривень

В Україні за рік двічі підвищать максимальну пенсію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Повідомляється, що до кінця 2020 року максимальний розмір пенсії в Україні складе 17690 гривень (709,88 доларів).

Там написали, що розмір максимальної пенсії підвищуватимуть у три етапи:

з 01.01.2020 вона складе 16380 грн (657,31 долар);

з 01.07.2020 - 17120 грн (687,01 долар);

з 01.12.2020 - 17690 грн (709,88 доларів).

Друзі, ділимось інфографікою, в якій показано, коли та на скільки саме зміниться максимальний розмір пенсії: з 01.01.2020 = 16380 грн з 01.07.2020 = 17120 грн з 01.12.2020 = 17690 грн #МінСоц Опубліковано Міністерство соціальної політики України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України оприлюднив дані про пенсійні виплати станом на 1 січня 2020 року.

Основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 середня пенсія становила 3082,98 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 24 січня 2020 року схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік. Згідно з документом, власні доходи Пенсійного фонду в 2020 році складуть 301,8 млрд грн. Крім того, кошти державного бюджету на виплату пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду становлять 146,8 млрд грн. Таким чином, загальні доходи передбачені в сумі 448,6 млрд грн, витрати - 448,4 млрд грн.