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В Україні планують щотижня проводити до 80 тисяч тестувань на коронавірус 

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 22:54
В Україні планують щотижня проводити до 80 тисяч тестувань на коронавірус 
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Зараз є мжливість проводити 30 тисяч тестів на тиждень

Кількість тестів на коронавірусну інфекцію в Україні планують за потреби збільшити до 80 тисяч щотижня. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами санітарного лікаря, вже зараз Україна готова проводити 30 тисяч таких тестувань на тиждень.

"У подальшому у нас заплановані заходи і є стратегія тестувань, яка буде дозволяти проводити 80 тисяч тестувань на тиждень", - заявив Ляшко.

Також лікар пояснив, чому сьогодні в Україні проводять близько тисячі тестів в день.

"Питання в тому, що немає потреби. Сьогодні лабораторії не дозавантажені зразками. Ми розпочали і говоримо про алгоритми, чому у нас не доставляються зразки на тестування в лабораторії. Питання в тому, чи всі пневмонії тестуються. Сьогодні маємо сигнал з областей, що всі, хто є з підозрою з пневмноніями - збираються зразки, доставляються в лабораторії. Можливо, є проблеми з реагуванням і не виїздом до людей, які повідомляють сімейного лікаря про те, що в нього є підозра…", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, станом на 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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