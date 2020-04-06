В Тернопольской области подтвердили еще 8 случаев заболевания COVID-19

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего в области уже почти 170 больных

В Тернопольской области по состоянию на 22:00 понедельника, 6 апреля, подтверждены еще восемь случаев COVID-19, а в целом по области - 168 больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщает Telegram канал "Коранавирус Тернополь Инфо".

Указано также, что всего в области три летальных случая, связанных с коронавирусом.

"Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 6 апреля в Тернопольской области 168 случаев COVID-19, 3 - летальных", - говорится в сообщении.

Среди 168 случаев:

112 - жители Монастырского района (1 - летальный)

18 - жители Залещицкого района (1- летальный)

13 - жители Козовского района (1 - летальный)

9 - жители города Тернополя

7 - жители Кременецкого района

3 - жители Бучацкого района

3 - жители Пидгаецкого района

1 - житель Тернопольского района

1 - житель Бережанского района

1- житель Зборовского района

Напомним, в Тернопольской области заразились коронавирусом COVID-19 44 медика. Так, большинство инфицированных врачей находятся в Монастырском районе.

Как писало РБК-Украина, в понедельник утром сообщалось, что от коронавируса по одному человеку умерли в Тернопольской и Закарпатской областях.

Подчеркнем также, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.