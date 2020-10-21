В Украине в период карантина женились в 6 раз чаще, чем разводились

Фото: свадьба (freepik)

В Украине за период действия карантина в более чем шесть раз чаще женились, чем разводились. Речь идет о временном промежутке с 12 марта до 10 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в своем Facebook.

"Так, начиная с 12 марта до 10 октября зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475", - указано в сообщении.

Напомним, начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда.

Он также отметил, что необходимо изменить риторику относительно того, кто должен нести ответственность за нарушение карантина - субъекты хозяйствования или граждане.

Как писало РБК-Украина, в Украине зафиксировали сразу два новых антирекорда по коронавирусу - за сутки обнаружили 6719 новых случаев заболевания и 141 смерть от COVID-19.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.