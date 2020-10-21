В Україні в період карантину одружувалися у 6 разів частіше, ніж розлучалися

Фото: весілля (freepik)

В Україні за період дії карантину в понад шість разів частіше одружувались, аніж розлучались. Йдеться про часовий проміжок з 12 березня до 10 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції у своєму Facebook.

"Так, починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят. За аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 475", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що українцям необхідно навчитися жити в умовах епідемії коронавірусу в найближчі півтора-два роки. Збудник вірусу залишиться назавжди.

Він також зазначив, що необхідно змінити риторику щодо того, хто повинен нести відповідальність за порушення карантину - суб'єкти господарювання або громадяни.

Як писало РБК-Україна, в Україні зафіксували відразу два нових антирекорди по коронавірусу - за добу виявили 6719 нових випадків захворювання і 141 смерть від COVID-19.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус.