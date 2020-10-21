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Мы должны научиться жить в условиях эпидемии полтора-два года, - Рубан

Киев, Среда 21 октября 2020 10:10
Мы должны научиться жить в условиях эпидемии полтора-два года, - Рубан
Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда.

Об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, необходимо изменить риторику относительно того, кто должен нести ответственность за нарушение карантина - субъекты хозяйствования или граждане.

"Действительно возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - сказал Рубан.

При этом он отметил, что сегодня есть законная база относительно проверки субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.

Напомним, в Украине зафиксировали сразу два новых антирекорда по коронавирусу - за сутки выявили 6719 новых случаев заболевания и 141 смерть от COVID-19.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.

Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

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