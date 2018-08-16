В Україні переробляється лише 3% відходів, - Зубко

Щоб змінити ситуацію необхідно імплементувати Національну стратегію управління відходами

В Україні спалюється 2,7% відходів, ще 3% йдуть на повторну переробку. Про це сьогодні під час координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогоднішній день в Україні фактично спалюється 2,7% відходів.

"Якщо взяти, наприклад, Європейський союз, то там ця частка доходить до 26%. Якщо говорити про переробку відходів, то ситуація набагато гірша: 43% - ЄС на сьогоднішній день переробляє, а в Україні ця цифра складає 3%", - сказав він.

За його словами, щоб змінити ситуацію необхідно, зокрема, імплементувати Національну стратегію управління відходами.

"Ми очікуємо, що після засідання Координаційної ради впродовж тижня-двох ми отримаємо від органів місцевого самоврядування, від адміністрацій конкретні пропозиції та зауваження або також рекомендації щодо того, що ми можемо внести в Національний план і для того, щоб ми буквально в першій декаді вересня змогли вийти на прийняття урядом розпорядження по затвердженню Національного плану дій і рухатись по його виконанню", - додав Зубко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України має намір ініціювати підвищення штрафів за сміття на дорогах.

Раніше у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким пропонується передбачити штраф за викидання відходів за межі урн, контейнерів чи інших ємкостей для збирання, утилізації чи переробки сміття. За перше порушення пропонується штрафувати на 340-850 гривень, за повторне - на суму до 1 700 гривень.

Крім того, пропонується збільшити штрафи за викидання сміття з вікон і дверей вагонів поїздів, за борт річкового судна, а також з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв.