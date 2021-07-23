В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1 млрд гривен

"Совместными международными усилиями мы задержали двух братьев - граждан Турции, которые курировали канал поставки героина в нашу страну. Они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украине",- написала она.

По словам генпрокурора, группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на территории временно оккупированного Крыма, а также контрабандой перевозило мелкими партиями в страны ЕС.

Она отметила, что для отвлечения внимания таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять потом наркотики.

Так, при проверке грузовика, который следовал из Ирана на склад в г. Киеве правоохранители обнаружили в прицепе в муляжах кирпича наркотические средства.

В результате обысков было изъято 1 159 брикетов с героином.

Указано, что организаторов контрабанды задержали неподалеку состава. В ходе проведения осмотра, в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов с 1550 граммами героина.

Общий вес изъятых наркотиков составил более 368 килограммов, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд гривен.

Фото: правоохранители проводят обыски на складе в г. Киеве (facebook.com/VenediktovaIryna)