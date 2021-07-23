В Україні перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на 1 млрд гривень

"Спільними міжнародними зусиллями ми затримали двох братів - громадян Туреччини, які курували канал постачання героїну до нашої держави. Вони - члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України", - написала вона.

За словами генпрокурора, угруповання збувало наркотики на території нашої держави, у тому числі на території тимчасово окупованого Криму, а також контрабандою перевозило дрібними партіями до країн ЄС.

Вона зазначила, що для відволікання уваги митників, організатори здійснювали навіть "перевірочні" рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики.

Так, під час перевірки вантажівки, яка прямувала з Ірану на склад в м. Києві правоохоронці виявили в причепі в муляжах цегли наркотичні засоби.

В результаті обшуків було вилучено 1 159 брикетів з героїном.

Вказано, що організаторів контрабанди було затримано неподалік складу. В ході проведення огляду, у двох валізах у них було виявлено та вилучено 5 брикетів з 1 550 грамами героїну.

Загальна вага вилучених наркотиків склала понад 368 кілограмів, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд гривень.

Фото: правоохоронці проводять обшуки на складі в м.Києві (facebook.com/VenediktovaIryna)