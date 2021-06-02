В Україні перекрили контрабандний канал збуту бурштину до Китаю

В Україні правоохоронці викрили нелегальну схему збуту бурштину до країн Близького Сходу та КНР. Під час обшуків було вилучено понад тонну дорогоцінного каміння.

За даними слідства, злочинна організація, до складу якої входили громадяни України та іноземці, налагодила протиправну схему придбання бурштину великих фракцій, так званого "пейзажу", в осіб, які незаконно видобувають його в Рівненській області.

"Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук покупців "сонячного каменю" та проводили онлайн аукціони, після чого за підробленими документами перевозили дорогоцінне каміння контрабандним шляхом до країн Близького Сходу та КНР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злочинці розробили спеціальний мобільний додаток, в якому у закордонних клієнтів була можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки за індивідуальним кодом.

В рамках досудового розслідування було проведено 46 обшуків на території Рівненської, Київської областей та м. Києва під час яких було виявлено та вилучено бурштину загальною вагою більше 1 тонни.

Досудове розслідування триває, вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: правоохоронці виявили понад тонну бурштину (gp.gov.ua)