ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні перекрили контрабандний канал збуту бурштину до Китаю

Новость на русском →
Україна, Середа 02 червня 2021 14:24
В Україні перекрили контрабандний канал збуту бурштину до Китаю Фото: правоохоронці виявили понад тонну бурштину (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Україні правоохоронці викрили нелегальну схему збуту бурштину до країн Близького Сходу та КНР. Під час обшуків було вилучено понад тонну дорогоцінного каміння.

Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, злочинна організація, до складу якої входили громадяни України та іноземці, налагодила протиправну схему придбання бурштину великих фракцій, так званого "пейзажу", в осіб, які незаконно видобувають його в Рівненській області.

"Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук покупців "сонячного каменю" та проводили онлайн аукціони, після чого за підробленими документами перевозили дорогоцінне каміння контрабандним шляхом до країн Близького Сходу та КНР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злочинці розробили спеціальний мобільний додаток, в якому у закордонних клієнтів була можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки за індивідуальним кодом.

В рамках досудового розслідування було проведено 46 обшуків на території Рівненської, Київської областей та м. Києва під час яких було виявлено та вилучено бурштину загальною вагою більше 1 тонни.

Досудове розслідування триває, вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: правоохоронці виявили понад тонну бурштину (gp.gov.ua)

Нагадаємо, що у Рівненській області при огляді мікроавтобуса вилучили понад 10 кілограм бурштину-сирцю.

Раніше стало відомо, що правоохоронці виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події контрабанда янтарь Прокуратура
NEWS
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО