В Украине ожидаются заморозки

По данным УкрГидрометцентра, погода в Украине на 22 и 23 апреля будет прохладной, ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов. Так, в г. Киеве и Киевской области ночью 22 и 23 апреля температура будет от 0 до -3 градусов.

Кроме того, 23 апреля в Сумской и восточных областях будут ощущаться сильные заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов в темное время суток.

Напомним, погода в Украине во вторник, 21 апреля, будет прохладной в большей части страны ожидается дождь и морозы ночью.

Ранее РБК-Украина писало, что март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений.

Кроме того, накануне зафиксировали пыльную бурю в нескольких регионах Украины. Причиной такого климатического явления ученые называют сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы, а также отсутствие достаточного количества осадков для данной поры года.