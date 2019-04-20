В Украине ожидаются заморозки

Погода в Украине сегодня, 20 апреля, в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях обещает быть с заморозками в воздухе от 0 до -3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на остальной территории страны, 21 апреля на Левобережье заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 (I уровень опасности, желтый).

"Ночью 21 апреля в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 (I уровень опасности, желтый), в восточных, южных, Сумской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе от 0 до -3 (II уровень опасности, оранжевый). 22-23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы от 0 до -3 (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По Киеву ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки от 0 до -2 (I уровень опасности, желтый). По Киевской области ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки от 0 до -5 (I уровень опасности, желтый).

Ранее РБК-Украина писало, что погода в Украине завтра, 20 апреля, будет дождливой, местами ожидается гроза.

Также сообщалось, что в воскресенье, 21 апреля, когда в Украине состоится второй тур президентских выборов 2019, ожидается погода без осадков, лишь на западе и Киеве, дожди.