ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине ожидаются заморозки

Новости » Общество    19.04.2019 - 15:17
В Украине ожидаются заморозки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточных, большинстве западных, центральных и северных областях заморозки до -3

Погода в Украине завтра, 20 апреля, будет дождливой, местами ожидается гроза. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 20 апреля в Украине без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с, в южной части отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура ночью до +6 градусов, на поверхности почвы заморозки до -5. В восточных, большинстве западных, центральных и северных областях сильные заморозки до -3. Днем в Украине +16 градусов, на Закарпатье до 20 градусов.

В Украине ожидаются заморозки

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина рассказала, что 21 апреля, когда в Украине состоится второй тур президентских выборов 2019, ожидается погода без осадков, только на Западе и в Киеве дожди. 

В частности, ожидается умеренный ветер восточного и юго-восточного направления. Температура ночью 1-6 градусов тепла, в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса. Днем температура 11-16 градусов тепла, на Закарпатье - 15-20 градусов.

Добавим, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.

Синоптики дали прогноз погоды в день выборов На Украину надвигаются сильные заморозки
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ГидрометцентрПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь