В Украине ожидаются заморозки

Погода в Украине завтра, 20 апреля, будет дождливой, местами ожидается гроза. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 20 апреля в Украине без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с, в южной части отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура ночью до +6 градусов, на поверхности почвы заморозки до -5. В восточных, большинстве западных, центральных и северных областях сильные заморозки до -3. Днем в Украине +16 градусов, на Закарпатье до 20 градусов.

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина рассказала, что 21 апреля, когда в Украине состоится второй тур президентских выборов 2019, ожидается погода без осадков, только на Западе и в Киеве дожди.

В частности, ожидается умеренный ветер восточного и юго-восточного направления. Температура ночью 1-6 градусов тепла, в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса. Днем температура 11-16 градусов тепла, на Закарпатье - 15-20 градусов.

Добавим, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.