В Україні очікуються заморозки

Погода в Україні завтра, 20 квітня, буде дощовою, місцями очікується гроза. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, 20 квітня в Україні без опадів, лише в Криму невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м / с, у південній частині окремі пориви 15-20 м / с.

Температура вночі до +6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки до -5. У східних, більшості західних, центральних і північних областях сильні заморозки до -3. Вдень в Україні +16 градусів, на Закарпатті до 20 градусів.

Нагадаємо, заступник начальника відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня в коментарі РБК-Україна розповіла, що 21 квітня, коли в Україні відбудеться другий тур президентських виборів 2019, очікується погода без опадів, лише на Заході та у Києві дощі.

Зокрема, очікується помірний вітер східного і південно-східного напрямку. Температура вночі 1-6 градусів тепла, в більшості областей заморозки на поверхні грунту 0-3 градуси. Вдень температура 11-16 градусів тепла, на Закарпатті - 15-20 градусів.

Додамо, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми.