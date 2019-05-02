В Украине ожидаются дожди и потепление

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве дождь, днем до +17

Погода в Украине 2 мая 2019 будет дождливой, однако температура воздуха немного поднимется, и местами будет достигать +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны сегодня пройдут кратковременные дожди, днем от +15 до +18, ночью от +8 до +10. В центральных областях тоже дожди, днем от +15 до +18, ночью от +7 до +9. На юге без осадков и малооблачно, днем от +17 до +19, ночью от +7 до +11. В Крыму в ночное время до +10.

На западе Украины кратковременные дожди, днем от +15 до +20, ночью от +4 до +7. В северных регионах также ожидаются осадки, днем от +14 до +17, ночью от +5 до +8.

Фото: погода в Украине на 2 мая

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 2 мая пройдут небольшие дожди, днем от +15 до +17, ночью от +6 до +8, ветер западный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области