В Україні очікуються дощі і потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощ, вдень до +17

Погода в Україні 2 травня 2019 буде дощовою, однак температура повітря трохи підніметься, і місцями досягатиме +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни пройдуть короткочасні дощі, вдень від +15 до +18, вночі від +8 до +10. У центральних областях теж дощі, вдень від +15 до +18, вночі від +7 до +9. На півдні без опадів та малохмарно, вдень від +17 до +19, вночі від +7 до +11. У Криму вночі до +10.

На заході України короткочасні дощі, вдень від +15 до +20, вночі від +4 до +7. У північних регіонах також очікуються опади, вдень від +14 до +17, вночі від +5 до +8.

Фото: погода в Україні на 2 травня

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 2 травня пройдуть невеликі дощі, вдень від +15 до +17, вночі від +6 до +8, вітер західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області