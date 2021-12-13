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В Украину идет значительное похолодание: названа дата

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Понедельник 13 декабря 2021 20:55
В Украину идет значительное похолодание: названа дата Фото: В Украине ожидается значительное похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В ближайшие дни атмосфера над Украиной будет перестраиваться на более зимние процессы. В связи с этим ближе к концу недели в стране ожидается значительное похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Воздушные потоки все чаще будут с северных широт, соответственно температурный фон, хоть и не стремительно, но будет постепенно снижаться, также иногда будут идти осадки смешанной фазы (дождь и мокрый снег). Но в конце недели, на выходные, уже ожидаем более ощутимое похолодание и небольшой снег в большинстве областей", - говорится в сообщении.

Во вторник, 14 декабря, в Украине, кроме юго-востока и востока, а в среду в юго-восточной части и в четверг в большинстве областей ожидается небольшой дождь, на западе и севере - с мокрым снегом.

17 и 18 декабря в стране прогнозируется небольшой снег. В субботу в Карпатском регионе ожидается умеренный снег.

На дорогах западных областей прогнозируется гололедица, а в ближайшую ночь на северо-востоке страны кое-где гололедица.

Температура ночью и днем будет колебаться ​​от -3 до +3 градусов. В Карпатах и в западных областях ночью 15 декабря -7 -2 градуса, на юге страны днем +​​4 +7.

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