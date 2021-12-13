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В Україну йде значне похолодання: названо дату

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Понеділок 13 грудня 2021 20:55
В Україну йде значне похолодання: названо дату Фото: в Україні очікується значне похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Найближчими днями атмосфера над Україною буде перебудовуватися на більш зимові процеси. У зв'язку з цим ближче до кінця тижня в країні очікується значне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Повітряні потоки все частіше будуть з північних широт, відповідно температурний фон, хоч і не стрімко, але буде поступово знижуватися, також іноді йтимуть опади змішаної фази (дощ і мокрий сніг). Але в кінці тижня, на вихідні, вже очікуємо більш відчутне похолодання і невеликий сніг в більшості областей", - йдеться в повідомленні.

У вівторок, 14 грудня, в Україні, крім південного сходу і сходу, а в середу в південно-східній частині і в четвер в більшості областей очікується невеликий дощ, на заході і півночі - з мокрим снігом.

17 і 18 грудня в країні прогнозується невеликий сніг. У суботу в Карпатському регіоні очікується помірний сніг.

На дорогах західних областей прогнозується ожеледиця, а найближчої ночі на північному сході країни подекуди ожеледиця.

Температура вночі та вдень коливатиметься від -3 до +3 градусів. У Карпатах і в західних областях вночі 15 грудня -7 -2 градуси, на півдні країни вдень +4 +7.

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