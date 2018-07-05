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Интервью

В Украине ожидается улучшение автобусного парка на межобластном уровне, - Омелян

НовостиИнфраструктура    05.07.2018 - 06:10
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Министр отметил, что некоторые маршруты опасны для жизни и квалификация некоторых водителей требует лучшего

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ожидает в 2018 году значительного улучшения автобусного парка на межобластном уровне. Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

Омелян сообщил, что по городам требуется усиление контроля со стороны  "Укртрансбезопасности", полиции и коммунальных служб.

"То, что мы уже сделали в этом году, мы значительно упростили правила получения маршрутов, в том числе и в городах, и в районах, особенно на межобластном уровне. Теперь не важно знакомы вы с чиновником, или нет, вы выходите с качественным транспортом, получаете необходимое количество баллов и получаете этот маршрут. Поэтому сейчас компании должны конкурировать между собой за доступ к клиенту, чтобы пассажир проголосовал кошельком и выбрал именно их автобус или другой вид транспорта. Я надеюсь, что полноценно эта система заработает со следующего года. Хотя мы уже на межобластном уровне этого года ожидаем значительное улучшение автобусного парка", - сообщил Омелян.

Министр отметил, что некоторые маршруты опасны для жизни и квалификация некоторых водителей требует лучшего.

"Проблема, что у нас до сих пор действует мораторий на постоянные перевозки. Я бы очень хотел, чтобы в случае транспортных средств этот мораторий был отменен, потому что мы имеем откровенную угрозу для жизни людей", - сказал Омелян.

Мининфраструктуры собирается внедрить автоматическую фиксацию весового контроля на основных магистралях Украины.  Соответсвующий закон уже есть в парламенте. 

Напомним, в Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания. По информации полиции, пострадавших отравили нервно-паралитическим  веществом  "Новичок".

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Теги публикации: Владимир Омелян, МИУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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