В Украине ожидается улучшение автобусного парка на межобластном уровне, - Омелян

Министр отметил, что некоторые маршруты опасны для жизни и квалификация некоторых водителей требует лучшего

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ожидает в 2018 году значительного улучшения автобусного парка на межобластном уровне. Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

Омелян сообщил, что по городам требуется усиление контроля со стороны "Укртрансбезопасности", полиции и коммунальных служб.

"То, что мы уже сделали в этом году, мы значительно упростили правила получения маршрутов, в том числе и в городах, и в районах, особенно на межобластном уровне. Теперь не важно знакомы вы с чиновником, или нет, вы выходите с качественным транспортом, получаете необходимое количество баллов и получаете этот маршрут. Поэтому сейчас компании должны конкурировать между собой за доступ к клиенту, чтобы пассажир проголосовал кошельком и выбрал именно их автобус или другой вид транспорта. Я надеюсь, что полноценно эта система заработает со следующего года. Хотя мы уже на межобластном уровне этого года ожидаем значительное улучшение автобусного парка", - сообщил Омелян.

Министр отметил, что некоторые маршруты опасны для жизни и квалификация некоторых водителей требует лучшего.

"Проблема, что у нас до сих пор действует мораторий на постоянные перевозки. Я бы очень хотел, чтобы в случае транспортных средств этот мораторий был отменен, потому что мы имеем откровенную угрозу для жизни людей", - сказал Омелян.

Мининфраструктуры собирается внедрить автоматическую фиксацию весового контроля на основных магистралях Украины. Соответсвующий закон уже есть в парламенте.

Напомним, в Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания. По информации полиции, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".