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В Україні очікується поліпшення автобусного парку на міжобласному рівні, - Омелян

НовиниІнфраструктура    05.07.2018 - 06:10
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Міністр зазначив, що деякі маршрути небезпечні для життя і кваліфікація деяких водіїв вимагає кращого

Міністр інфраструктури Володимир Омелян очікує в 2018 році значного поліпшення автобусного парку на міжобласному рівні. Про це він розповiв в ефірі "112 Україна".

Омелян повідомив, що по містам потрібне посилення контролю з боку "Укртрансбезпеки", поліції та комунальних служб .

"Те, що ми вже зробили в цьому році, ми значно спростили правила отримання маршрутів, у тому числі і в містах, і в районах, особливо на міжобласному рівні. Тепер не важливо знайомі ви з чиновником, чи ні, ви виходите з якісним транспортом, отримуєте необхідну кількість балів і отримуєте цей маршрут. Тому зараз компанії повинні конкурувати між собою за доступ до клієнта, щоб пасажир проголосував гаманцем і вибрав саме їх автобус або інший вид транспорту. Я сподіваюся, що повноцінно ця система запрацює з наступного року. Хоча ми вже на міжобласному рівні цього року очікуємо значне поліпшення автобусного парку", - повідомив Омелян.

Міністр зазначив, що деякі маршрути небезпечні для життя і кваліфікація деяких водіїв вимагає кращого.

"Проблема, що у нас досі діє мораторій на постійні перевезення. Я б дуже хотів, щоб у випадку транспортних засобів цей мораторій був скасований, тому що ми маємо відверту загрозу для життя людей", - сказав Омелян.

Мінінфраструктури збирається впровадити автоматичну фіксацію вагового контролю на основних магістралях України. Відповідний закон вже є в парламенті.

Нагадаємо, у Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною близько Солсбері. Чоловік і жінка були знайдені увечері в суботу, 30 червня, в будинку у місті Еймсбері без свідомості. За інформацією поліції, постраждалих отруїли нервно-паралітичним речовиною "Новачок".

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Теги публікації: Владимир Омелян, МІУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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