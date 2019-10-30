В Украине ожидается существенное похолодание

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с

В четверг, 31 октября, погода в Украине будет без осадков, температура ночью опустится ниже нуля, а днем прогреется до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, 31 октября в Украине будет преобладать погода без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью опустится до +1 -6 градусов, а днем поднимется до +​​1 +6. В большинстве южных областей, Крыму и на Закарпатье ночью ожидается от +3 до -2, а днем ​​+4 +9 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что завтра, 31 октября, температура воздуха опустится -7 градусов. В Киеве завтра будет прохладно. Ночью в столице прогнозируется -2 -5, днем температура воздуха поднимется до +3 +6 градусов.

Кроме того, в Киев идет существенное похолодание, в среду, четверг и пятницу в столице ночью похолодает до -1 -5 градусов, днем до +4 +7 градусов.

Добавим, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, с 4 ноября в Украине улучшится погода. С начала следующей недели в Украину снова придет потепление.