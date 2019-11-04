В Украине ожидается сильный ветер

Погода в Украине 4 ноября будет ветреной, сильные порывы ожидаются по всей территории страны. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем объявлен I уровень опасности. Кроме того, 4 ноября в Закарпатской области и в Карпатах прогнозируются сильные осадки в виде дождя.

Напомним, ранее в Киеве из-за сильного ветра объявили "желтый" уровень опасности. В связи с этим Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными.

По прогнозам синоптика Наталки Диленко, 4 ноября в Украине будет апрельская погода. В частности, почти на всей территории страны температура воздуха составит от +15 до +20. На востоке будет немного прохладнее, днем от +8 до +13. В западных и местами в северных регионах возможны осадки.

В Киеве понедельник также будет теплым, днем температура воздуха будет колебаться от +15 до +17. Местами вероятен небольшой дождь, также прогнозируется порывистый ветер с южного направления.