В Україні очікується сильний вітер

Погода в Україні 4 листопада буде супроводжуватися сильними поривами вітру. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у зв'язку з чим оголошено I рівень небезпеки. Крім того, 4 листопада в Закарпатській області та в Карпатах прогнозуються сильні опади у вигляді дощу.

Нагадаємо, раніше в Києві через сильний вітер оголосили "жовтий" рівень небезпеки. У зв'язку з цим Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян і гостей міста бути обережними.

За прогнозами синоптика Наталки Діленко, 4 листопада в Україні буде квітнева погода. Зокрема, майже на всій території країни температура повітря становитиме від +15 до +20. На сході буде трохи прохолодніше, вдень від +8 до +13. У західних та місцями у північних регіонах можливі опади.

У Києві понеділок також буде теплим, вдень температура повітря буде коливатися від +15 до +17. Місцями можливий невеликий дощ, також прогнозується поривчастий вітер з південного напрямку.