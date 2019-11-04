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В Киеве из-за сильного ветра объявили "желтый" уровень опасности

Новости » Общество     04.11.2019 - 04:54
В Киеве из-за сильного ветра объявили "желтый" уровень опасности
Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

В понедельник, 4 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому ("желтому") уровню опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что синоптик Наталка Диленко сообщила, что 4 ноября в Украине будет апрельская погода. Температура воздуха достигнет +15 +20 градусов. В Киеве днем ​​воздух нагреется до +15 +17 градусов.

На следующей неделе в Украине будет дождливая и облачная погода Синоптики рассказали о погоде в ноябре
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