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В Украине ожидается повышение уровней воды на водоемах

Новости » Общество    12.05.2019 - 11:13
В Украине ожидается повышение уровней воды на водоемах
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Уровень воды поднимется из-за значительных дождей

В Украине ожидается продолжение подъема уровней воды в водоемах из-за значительных дождей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, 12-13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 08 ч 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти, малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей.

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 12 мая 2019 будет дождливой практически по всей стране, местами ожидаются грозы, температура воздуха днем будет достигать +23.

По словам синоптика Наталки Диденко, в воскресенье в Украине будет одним из самых теплых среди стран Европы. Днем в большинстве областей страны столбики термометров поднимутся до +24. В южных регионах также потеплеет, днем температура будет колебаться от +15 до +20.

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