В Україні очікується підвищення рівнів води на водоймах

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рівень води підніметься у зв'язку із значними дощами

В Україні очікується продовження підйому рівнів води у водоймах у зв'язку із значними дощами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, 12-13 травня продовжиться подальший ріст рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 08 год 10 травня) на річках басейнів Західного Бугу, Прип'яті, малих річках Київської та Житомирської областей з подальшим затопленням заплав і можливим виходом води на заплаву на окремих ділянках річок в межах Львівської, Волинської та Житомирської областей.

Відзначимо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 12 травня 2019 буде дощовою практично по всій країні, місцями очікуються грози, температура повітря вдень сягатиме +23.

За словами синоптика Наталки Діденко, у неділю в Україні буде одним з найтепліших серед країн Європи. Вдень у більшості областей країни стовпчики термометрів піднімуться до +24. У південних регіонах також потеплішає, вдень температура коливатиметься від +15 до +20.