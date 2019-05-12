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В Україні очікується підвищення рівнів води на водоймах

Новини » Суспільство    12.05.2019 - 11:13
В Україні очікується підвищення рівнів води на водоймах
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рівень води підніметься у зв'язку із значними дощами

В Україні очікується продовження підйому рівнів води у водоймах у зв'язку із значними дощами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, 12-13 травня продовжиться подальший ріст рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 08 год 10 травня) на річках басейнів Західного Бугу, Прип'яті, малих річках Київської та Житомирської областей з подальшим затопленням заплав і можливим виходом води на заплаву на окремих ділянках річок в межах Львівської, Волинської та Житомирської областей.

Відзначимо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 12 травня 2019 буде дощовою практично по всій країні, місцями очікуються грози, температура повітря вдень сягатиме +23.

За словами синоптика Наталки Діденко, у неділю в Україні буде одним з найтепліших серед країн Європи. Вдень у більшості областей країни стовпчики термометрів піднімуться до +24. У південних регіонах також потеплішає, вдень температура коливатиметься від +15 до +20.

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