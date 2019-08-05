В Украине ожидается осложнение погодных условий

Погода в Украине 5 августа способствует повышению уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам УкрГидрометценту, 5 августа в Хмельницкой и Киевской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также синоптики сообщали, что погода сегодня будет дождливой только в восточных и западных областях, температура воздуха опустится до +18. В понедельник погодная ситуация в стране немного улучшится, осадки возможны лишь в восточных и западных областях, также небольшой дождь пройдет в Крыму. В Киеве ожидается переменная облачность.

По данным синоптиков в восточных областях, Карпатах и ​​Прикарпатье ожидается кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков.

Отметим погода в Украине в понедельник, 5 августа, будет прохладной и дождливой в южных, восточных и западных областях, температура днем ​​до +26. По прогнозу синоптика, завтра циклон начнет уходить с территории страны, поэтому ожидается уменьшение осадков и ослабление ветра.