В Україні очікується ускладнення погодних умов

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У Хмельницькій та Київській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 5 серпня сприяє підвищенню рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами УкрГідрометценту, 5 серпня у Хмельницькій та Київській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також синоптики повідомляли, що погода сьогодні буде дощовою лише у східних та західних областях, температура повітря опуститься до +18. У понеділок погодна ситуація в країні трохи покращиться, опади можливі лише у східних та західних областях, також невеликий дощ пройде в Криму. В Києві очікується мінлива хмарність.

За даними синоптиків у східних областях, Карпатах та Прикарпатті очікується короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без істотних опадів.

Зазначимо погода в Україні у понеділок, 5 серпня, буде прохолодною і дощовою в південних, східних та західних областях, температура вдень до +26. За прогнозом синоптика, завтра циклон почне йти з території країни, тому очікується зменшення опадів і ослаблення вітру.