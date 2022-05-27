UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине ожидается дефицит ранних овощей из-за оккупации Юга страны

Фото: дефицит ранних овощей ожидается в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине из-за оккупации юга возникли проблемы с поставкой ранних овощей. Однако первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий не ожидает дефицита базовых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Высоцкого в интервью "Украинскому радио".

"Есть напряжение по ранней овощной группе, в частности это молодой лук, морковь, свекла, ведь овощи именно ранней группы выращивали в Херсонской и Запорожской областях", - сказал он.

В то же время в годовом потреблении он не видит никаких угроз в дефиците базовых продуктов питания.

"Что касается возможного дефицита тех или иных продуктов, то 182 тысячи гектаров посаженной сахарной свеклы - это более чем достаточно, чтобы удовлетворить внутренний рынок, и даже можно будет экспортировать. По подсолнечному маслу также нет предосторожностей, у нас существует запас подсолнечника - это десятилетнее потребление масла. Кроме того, посажено 1,1 миллион гектаров картофеля - это более чем достаточно для внутреннего потребления", - добавил замминистра.

По его словам, несмотря на все сложности и военное время фактически весенняя посевная кампания завершается. Уже посеяно около 90% от того, что планировалось посеять в этом году. Посеяно 200 тысяч гектаров яровой пшеницы, почти миллион ярового ячменя, 157 тысяч гектаров овса, 50 тысяч гектаров гречихи, проса, 4 миллиона гектаров подсолнечника.

Напомним, по состоянию на 19 мая сев яровых зерновых и зернобобовых в Украине был завершен на 75% от показателей прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты