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В Україні очікується дефіцит ранніх овочів через окупацію півдня країни

Фото: дефіцит ранніх овочів очікується в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні через окупацію півдня виникли проблеми з постачанням ранніх овочів. Проте Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький не очікує дефіциту базових продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Висоцького в інтерв'ю "Українському радіо".

"Є напруження по ранній овочевій групі, зокрема це молода цибуля, морква, буряк, адже овочі саме ранньої групи вирощували у Херсонській та Запорізькій областях", - сказав він.

Водночас у річному споживанні він не вбачає жодних загроз в дефіциті базових продуктів харчування.

"Стосовно можливого дефіциту тих чи інших продуктів, то 182 тисячі гектарів посадженого цукрового буряка - це більше ніж достатньо, щоб задовольнити внутрішній ринок, і навіть можна буде експортувати. По олії також немає пересторог, у нас існує запас соняшнику - це десятирічне споживання олії. Крім того, посаджено 1,1 мільйон гектарів картоплі - це більш ніж достатньо для внутрішнього споживання", - додав заступник міністра.

За його словами, незважаючи на всі складності і воєнний час фактично весняна посівна компанія завершується. Уже посіяно близько 90% від того, що планувалося посіяти цього року. Посіяно 200 тисяч гектарів ярої пшениці, майже мільйон ярого ячменю, 157 тисяч гектарів вівса, 50 тисяч гектарів гречки, проса, 4 мільйони гектарів соняшника.

Нагадаємо, станом на 19 травня сівба ярих зернових та зернобобових в Україні була завершена на 75% від показників минулого року.

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