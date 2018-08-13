В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

В частности, 13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности

В Украине 13 августа 2018 года будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. По Киевской области 13 августа чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

"13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 9 августа, во Львовской области сгорело 20 000 кв. м поля. В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения горения устанавливается.

Ранее, 8 августа, в Чернигове загорелась маршрутка с пассажирами.

Также ранее сообщалось, что в Харьковской области на ходу загорелся автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Так, в результате происшествия ожоги получил водитель 1975 года рождения, он был госпитализирован. Также пострадала пассажирка 1946 г., однако женщина отказалась от госпитализации. Причина возникновения устанавливается.