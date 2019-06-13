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Сегодня в Украине солнечно, температура +34

Новости » Общество    13.06.2019 - 08:00
Сегодня в Украине солнечно, температура +34
Иллюстративное фото (Pixabey)

В Киеве без осадков, температура +33

Погода в Украине 13 мая 2019 года будет солнечной, лишь в некоторых областях ожидаются дожди с грозами, температура местами прогреется до +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. 

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины будет сухо, местами облачно, температура воздуха днем +30 +34, ночью +18 +21. В центральных регионах погода будет солнечной, температура воздуха днем +31 +33, ночью +18 +21. На юге осадков не ожидается, температура воздуха днем +30 +33, ночью +19 +21. В Крыму ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем +29 +31, ночью +19 +21. 

В западе страны местами ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем +30 +33, ночью +16 +19. В северных областях также ожидается дождь, температура днем +30 +32, ночью +18 +21. 

Сегодня в Украине солнечно, температура +34Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 13 июня ожидается сухая и солнечная погода, местами облачно, температура воздуха днем +31 +33, ночью +19 +21. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Сегодня в Украине солнечно, температура +34

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